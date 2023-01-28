В боях за Бахмут погиб ультрас Карпат Юрий Рудый
Источник:Инстаграммы Ultras Karpat
Тяжелую потерю на российско-украинской войне понесло фанатское движение Украины. В боях в Донецкой области погиб болельщик львовских Карпат и Галичанки Юрий Рудый.
Военная агрессия России продолжает забирать жизни у лучших представителей Украины. 28 января стало известно о гибели преданного фаната Карпат Юрия Рудого. Российские захватчики убили Героя во время выполнения боевого задания под Бахмутом.
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О гибели защитника Украины сообщили на странице в Instagram ультрас львовских Карпат.
В боях за Бахмут погиб представитель нашего движения Юрий Рудый. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава Герою!,
– говорится в сообщении сообщества.
Юрий Рудый также был фанатом гандбольного клуба Галичанка. Поэтому уважение Герою выразили ультрас этого клуба.
Это большая потеря для нас. Юра был активным болельщиком Галичанки с 2013 года. Вечная память Герою. Соболезнования родным,
– написали фанаты Галичанки.
Недавно мы сообщали, что под Бахмутом погиб одни из самых преданных фанатов Кривбасса Егор Лях. Светлая память погибшим Героям.