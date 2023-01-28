Військова агресія Росії продовжує забирати життя у найкращих представників України. 28 січня стало відомо про загибель відданого фаната Карпат Юрія Рудого. Російські загарбники вбили Героя під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

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Про загибель захисника України повідомили на сторінці в Instagram ультрас львівських Карпат.

В боях за Бахмут загинув представник нашого руху Юрій Рудий. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава Герою!,

– йдеться у повідомленні спільноти.

Юрій Рудий також був фанатом гандбольного клубу Галичанка. Тож свою шану Герою висловили ультрас цього клубу.

Це велика втрата для нас. Юра був активним вболівальником Галичанки з 2013 року. Вічна пам'ять Герою. Cпівчуття рідним,

– написали фанати Галичанки.

Нещодавно ми повідомляли, що під Бахмутом загинув одни з найвідданіших фанатів Кривбасу Єгор Лях. Світла пам'ять загиблим Героям.