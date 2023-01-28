Военная агрессия России продолжает забирать жизни у лучших представителей Украины. 28 января стало известно о гибели преданного фаната Карпат Юрия Рудого. Российские захватчики убили Героя во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

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О гибели защитника Украины сообщили на странице в Instagram ультрас львовских Карпат.

В боях за Бахмут погиб представитель нашего движения Юрий Рудый. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава Герою!,

– говорится в сообщении сообщества.

Юрий Рудый также был фанатом гандбольного клуба Галичанка. Поэтому уважение Герою выразили ультрас этого клуба.

Это большая потеря для нас. Юра был активным болельщиком Галичанки с 2013 года. Вечная память Герою. Соболезнования родным,

– написали фанаты Галичанки.

Недавно мы сообщали, что под Бахмутом погиб одни из самых преданных фанатов Кривбасса Егор Лях. Светлая память погибшим Героям.