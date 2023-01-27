Уже почти девять лет Украина борется за свою независимость в войне против России. На фронте Родина теряет своих героев, не побоявшихся с оружием в руках встретить фашистских захватчиков.

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С начала полномасштабного вторжения болельщик отправился защищать Украину с оружием в руках. Сначала он участвовал в боях в Запорожском направлении, а позже его отправили на оборону Бахмута.

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