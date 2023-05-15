Украинские дзюдоисты рискуют остаться без турниров: Европейский союз дзюдо вернул россиян
Источник:Inside the Games
Ползучее возвращение российских спортсменов в международные соревнования продолжается. Очередным шагом к легализации представителей страны-агрессора стало решение Европейского союза дзюдо.
Европейский союз дзюдо (EJU) вслед за Международной федерацией дзюдо отменил запрет на участие в турнирах представителям России и Беларуси. Спортсменам из стран-террористок разрешили соревноваться под нейтральным флагом.
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Президент EJU Ласло Тот прокомментировал решение организации.
Наша позиция полностью соответствует позиции IJF. Статус-кво турниров EJU будет соответственно скорректирован,
– взвыл Тот.
Таким образом Украина вообще может остаться без международных турниров. Напомним, что после допуска россиян и белорусов к чемпионату мира 2023 по дзюдо сборная Украины приняла решение бойкотировать Мундиаль.
Украинские дзюдоисты принимали участие в этапах Кубка Европы, проводимых EJU. Также "сине-желтые" заявились на Гран-при в Австрии, которое состоится 25-27 мая. Реакция федерации дзюдо Украины на решение EJU пока неизвестна.