Європейський союз дзюдо (EJU) слідом за Міжнародною федерацією дзюдо скасував заборону на участь у турнірах представникам Росії та Білорусі. Спортсменам з країн-терористок дозволили змагатися під нейтральним прапором.

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Президент EJU Ласло Тот прокоментував рішення організації.

Наша позиція повністю відповідає позиції IJF. Статус-кво турнірів EJU буде відповідно скориговано,

– завив Тот.

Таким чином, Україна взагалі може залишитися без міжнародних турнірів. Нагадаємо, що після допуску росіян та білорусів до чемпіонату світу 2023 з дзюдо збірна України прийняла рішення бойкотувати Мундіаль.

Українські дзюдоїсти брали участь в етапах Кубка Європи, які проводить EJU. Також "синьо-жовті" заявилися на Гран-прі в Австрії, яке відбудеться 25-27 травня. Реакція федерації дзюдо України на рішення EJU наразі невідома.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2023 з дзюдо взяли участь 2 білоруських і 17 російських спортсменів, в тому числі 14 представників ЗС РФ, Росгвардії та ЦСКА. "Нейтральні" атлети країн-агресорок завоювали в Ташкенті дві нагороди – "золото" та "срібло".