Бельгийский "Гент" объявил о подписании нападающего "Хайденхайма" Тима Кляйндинста. Он играет на позиции украинца Романа Яремчука.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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24-летний форвард составит конкуренцию украинцу Роману Яремчуку и Джонатану Дэвиду. В сезоне 2019/20 второй Бундеслиги Тим забил 16 голов в 29 матчах и отдал 4 ассиста.

Добавим, что "Хайденхайм" сражался с "Вердером" в переходных матчах Бундеслиги, чтобы повыситься в классе. Бременцы едва не снизились в классе впервые с 1980 года.

Сезон Романа Яремчука

Украинский форвард оформил дубль в первом же матче после травмы ахилла, которую получил в конце января.

Яремчук выступает за бельгийский клуб с сентября 2017 года.

В прошлом сезоне Яремчук сыграл 30 матчей в составе "Гента", в которых забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

Добавим, что прошлый сезон в Бельгии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.