Європейський клуб знайшов заміну футболісту збірної України
Бельгійський "Гент" оголосив про підписання нападника "Хайденхайма" Тіма Кляйндінста. Він грає на позиції українця Романа Яремчука.
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
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24-річний форвард складе конкуренцію українцеві Роману Яремчуку і Джонатану Девіду. У сезоні 2019/20 другої Бундесліги Тім забив 16 голів в 29 матчах і віддав 4 асисти.
Додамо, що "Хайденхайм" бився з "Вердером" в перехідних матчах Бундесліги, щоб підвищитися в класі. Бременці ледь не знизилися в класі вперше з 1980 року.
Сезон Романа Яремчука
- Український форвард оформив дубль у першому ж матчі після травми ахілла, яку отримав в кінці січня.
- Яремчук виступає за бельгійський клуб із вересня 2017 року.
- У минулому сезоні Яремчук зіграв 30 матчів у складі "Гента", в яких забив 17 голів і зробив 4 асисти.
Додамо, що минулий сезон у Бельгії був завершений достроково через пандемію коронавірусу.