Европейский футбол потеряет 4 миллиарда евро из-за пандемии
Европейский футбол потеряет 4 миллиарда евро из-за пандемии коронавирус. Причиной финансовых потерь стали пустые стадионы и потери от телетрансляций.
Первые итоги влияния пандемии на футбол подвел президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли, возглавляющий влиятельную Ассоциацию европейских клубов (ECA). Об этом пишет BBC Украина.
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Потери гигантские
Андреа Аньелли заявил, что 90% убытков, по подсчетам ФИФА, ляжет на плечи клубов. Он также предупредил, что из-за кризиса рынок купли-продажи футбольных талантов сократится на 20-30%.
Потери гигантские, и для многих клубов они могут обернуться финансовым кризисом. Точный масштаб случившегося мы сможем оценить лишь после публикации годовых отчетов осенью,
- сказал Аньелли.
Из-за пандемии сезон в некоторых европейских лигах завершился досрочно. В частности, так произошло во Франции, Бельгии и Нидерландах.
Большинство лиг были доиграны при пустых трибунах. В результате телеканалы, оплатившие счета за право транслировать матчи, требуют компенсации.
Английская Премьер-лига вернула более 360 миллионов евро, немецкая Бундеслига – около 200 миллионов евро.
Потеря Еврокубков
УЕФА потеряет 575 миллионов евро на трансляции международных клубных соревнований, в том числе Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Финальную часть еврокубков доигрывали в формате "финала восьми", который состоял из одного матча, а не привычных двух.