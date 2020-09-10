Европейский футбол потеряет 4 миллиарда евро из-за пандемии коронавирус. Причиной финансовых потерь стали пустые стадионы и потери от телетрансляций.

Первые итоги влияния пандемии на футбол подвел президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли, возглавляющий влиятельную Ассоциацию европейских клубов (ECA). Об этом пишет BBC Украина.

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Потери гигантские

Андреа Аньелли заявил, что 90% убытков, по подсчетам ФИФА, ляжет на плечи клубов. Он также предупредил, что из-за кризиса рынок купли-продажи футбольных талантов сократится на 20-30%.

Потери гигантские, и для многих клубов они могут обернуться финансовым кризисом. Точный масштаб случившегося мы сможем оценить лишь после публикации годовых отчетов осенью,

- сказал Аньелли.

Из-за пандемии сезон в некоторых европейских лигах завершился досрочно. В частности, так произошло во Франции, Бельгии и Нидерландах.

Большинство лиг были доиграны при пустых трибунах. В результате телеканалы, оплатившие счета за право транслировать матчи, требуют компенсации.

Английская Премьер-лига вернула более 360 миллионов евро, немецкая Бундеслига – около 200 миллионов евро.

Потеря Еврокубков

УЕФА потеряет 575 миллионов евро на трансляции международных клубных соревнований, в том числе Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Финальную часть еврокубков доигрывали в формате "финала восьми", который состоял из одного матча, а не привычных двух.