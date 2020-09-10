Європейський футбол втратить 4 мільярди євро через пандемію коронавірус. Причиною фінансових втрат стали порожні стадіони та втрати від телетрансляцій.

Перші підсумки впливу пандемії на футбол підбив президент італійського "Ювентуса" Андреа Аньєллі, який очолює впливову Асоціацію європейських клубів (ECA). Про це пише BBC Україна.

Це важливо: Як відвідувати футбольні матчі в Україні: медичний протокол МОЗ

Втрати гігантські

Андреа Аньєллі заявив, що 90% збитків, за підрахунками ФІФА, ляже на плечі клубів. Він також попередив, що через кризу ринок купівлі-продажу футбольних талантів скоротиться на 20-30%.

Втрати гігантські, і для багатьох клубів вони можуть обернутися фінансовою кризою. Точний масштаб того, що сталося ми зможемо оцінити лише після публікації річних звітів восени,

– сказав Аньєллі.

Через пандемію сезон у деяких європейських лігах завершився достроково. Зокрема, так сталося у Франції, Бельгії та Нідерландах.

Більшість ліг були дограні при порожніх трибунах. У результаті телеканали, які оплатили рахунки за право транслювати матчі, вимагають компенсації.

Англійська Прем'єр-ліга повернула понад 360 мільйонів євро, німецька Бундесліга – близько 200 мільйонів євро.

Втрата Єврокубків

УЄФА втратить 575 мільйонів євро на трансляції міжнародних клубних змагань, зокрема Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Фінальну частину єврокубків догравали у форматі "фіналу восьми", який складався з одного матчу, а не звичних двох.