На Европейских играх-2023 Людмила Лузан завоевала свою третью награду. Украинка торжествовала в каноэ-одиночке на 500 метров, пишет 24 Канал.

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Второе чемпионство Лузан

В финальном заплыве украинская гребчиха была главной фавориткой на успех. Серьезную конкуренцию Людмиле составили действующая чемпионка Европы Мария Корбера из Испании и венгерка Агнес Кисс.

В итоге 26-летняя украинка была первой на финише. Дистанцию 500 метров она проплыла за 2.02,920. Лузан на секунду опередила Корберу, которая получила серебро.

Каноэ-одиночка (женщины), 500 м

1. Людмила Лузан (Украина) – 2.02,920

(Украина) – 2.02,920 2. Мария Корбера (Испания) – 2.03,990

3. Агнес Кисс (Венгрия) – 2.04,576

Напомним, что ранее Людмила Лузан добывала "золото" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в паре с Валерией Теретой. Кроме того, украинка выиграла серебряную медаль в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров.

Украина на Евроиграх-2023. В общей сложности украинские спортсмены завоевали уже 13 наград: 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. В медальном зачете Украина занимает третье место за Испанией и Италией.