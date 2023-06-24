На Європейських іграх-2023 Людмила Лузан здобула свою третю нагороду. Українка тріумфувала у каное-одиночці на 500 метрів, пише 24 Канал.

До теми Медальний шанс Лузан: коли виступатимуть українці у 4-й день Європейських ігор-2023

Друге чемпіонство Лузан

У фінальному запливі українська веслувальниця була головною фавориткою на успіх. Серйозну конкуренцію Людмилі склали чинна чемпіонка Європи Марія Корбера з Іспанії та угорка Агнес Кісс.

У підсумку 26-річна українка була першою на фініші. Дистанцію 500 метрів вона пропливла за 2.02,920. Лузан на секунду випередила Корберу, яка здобула "срібло".

Каное-одиночка (жінки), 500 м

1. Людмила Лузан (Україна) - 2.02,920

(Україна) - 2.02,920 2. Марія Корбера (Іспанія) - 2.03,990

3. Агнес Кісс (Угорщина) - 2.04,576

Нагадаємо, що раніше Людмила Лузан здобувала "золото" в каное-двійці на дистанції 500 метрів в парі з Валерією Теретою. Крім того, українка виграла срібну медаль у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів.

Україна на Євроіграх-2023. Загалом українські спортсмени завоювали вже 13 нагород: 6 золотих, 4 срібних та 3 бронзових. У медальному заліку Україна посідає третю сходинку за Іспанією та Італією.