7 тысяч спортсменов из 48 стран мира приехали в Краков, чтобы посоревноваться в Европейских играх. Среди них есть 263 украинских атлета, но нет представителей из России и Беларуси.

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Не пошли на поводу у МОК

Организаторы соревнований объяснили, почему не допустили к соревнованиям спортсменов из стран-агрессоров. Поляки еще раз доказали, что являются союзниками и друзьями Украины.

Президент оргкомитета Марцин Новак вспомнил начало полномасштабного вторжения России в Украину, когда граница с Польшей была переполнена беженцами. Польша приютила невероятное количество украинцев, а еще больше транзитом проехали мимо Польши, уезжая в другие страны мира.

"Многие бежавшие от войны миллионы беженцев показали полякам, что дух нации не умер. Мы, как нация, продемонстрировали большую солидарность, которой мир еще не испытывал. Несколько миллионов беженцев приняли не в палатках, не в лагерях и не в залах. Эти люди нашли место в наших домах", – рассказал Новак.

Президент оргкомитета Европейских игр-2023 заверил, что им было легко принять решение об отстранении россиян и белорусов от соревнований в Кракове. Организаторы не пошли на бессмысленные рекомендации Международного олимпийского комитета.

Принять это решение было легко, нам не пришлось над ним долго размышлять. Мы решили, что эти две команды не имеют права соперничать с другими спортсменами на равных,

– ответил руководитель оргкомитета турнира.

Напомним, что соревнования пройдут с 21 июня по 2 июля. Украина не будет соревноваться только в трех видах спорта – регби-7, падели и пляжном гандболе.

Первыми среди украинских спортсменок в соревнования вступили синхронистки. Сестры Алексеи заняли второе место в квалификации дуэтов произвольной программы артистического плавания и пробились в финал ЕИ-2023.