Седьмой соревновательный день на Европейских играх принес две медали украинским фехтовальщикам. Сначала "бронзу" в копилку команды добавил Владимир Станкевич, а затем Ольга Харлан выиграла еще золотую медаль, пишет 24 Канал.

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В финальной схватке нашей фехтовальщице досталась 19-летняя румынка Илинка Пантис – серебряный призер этапа Кубка мира. Однако юная саблистка не смогла составить конкуренцию титулованной украинке. Ольга с разгромным счетом победила румынку – 15:3.

Таким образом, Ольга Харлан стала двукратной чемпионкой Европейских игр. Свое первое "золото" она завоевала в Баку-2015 в командных соревнованиях. Так что эта награда стала особенной для Ольги, ведь была выиграна в личных соревнованиях.

Напомним, что украинские фехтовальщики в Кракове выиграли три медали. Первое "золото" завоевала шпажистка Джоан Фейби Бежура, вторую медаль высшего сорта Ольга Харлан, а "бронзу" Владимир Станкевич.