Украина зажигает в легкой атлетике: Наталья Кроль выиграла золото на Европейских играх

Спортсменка из Ровно выиграла соревнование во втором дивизионе, всего на 0,03 секунды превзойдя соперницу из Венгрии. Этого было достаточно для золотой медали.

В польском Кракове продолжаются третьи в истории европейские игры. Украина представлена на соревнованиях аж 263 спортсменами, пишет 24 канал.

По теме Украинская лучница стала автором двух рекордов, один из них держался еще с 1996 года

Лишь в пятницу, 23 июня, наша сборная завоевала первую медаль в легкой атлетике. Владислав Шепелев завоевал бронзу в тройном прыжке. Теперь же "сине-желтым" подчинилась золотая медаль.

Выиграла ее Наталья Кроль, которая стала участницей соревнования по бегу на 800 метров. На днях украинка выиграла забег во втором дивизионе, пробежав дистанцию менее чем за две минуты. Ее результат – 1:59.77.

В первом дивизионе лучшей была Одри Верро из Швейцарии (1:59.95). Впрочем, она не только не догнала Кроль, но и вообще не попала в топ-тройку, которую составили представительницы второго дивизиона.

Читайте также Михаил Кохан принес Украине вторую медаль в легкой атлетике на Европейских играх-2023

Результаты соревнования по бегу на 800 метров:

Наталья Кроль (Украина) – 1:59.77 Бьянка Кери (Венгрия) – 1:59.80 Габриэла Гаянова (Словакия) – 1:59.92

Напомним, что по итогам командного Евро по легкой атлетике, который проходил параллельно с Европейскими играми, Украина заняла второе место во втором дивизионе. На следующем турнире в 2025 году в Мадриде "сине-желтые" выступят в первой лиге.