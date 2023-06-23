В польском Кракове продолжаются третьи в истории европейские игры. Благодаря тому, что организаторы не допустили россиян к соревнованиям, Украина смогла отправить 263 спортсмена.

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Уже в первый игровой день нашим спортсменам покорились четыре золотые медали. А в четверг Украина завоевала первую медаль в легкой атлетике.

Владислав Шепелев хорошо показал себя в соревнованиях по тройному прыжку. 21-летний украинец установил рекорд сезона среди молодежи, прыгнув на 16,67 метра.

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Его смог совсем чуть-чуть превзойти турок Неджати Эр (на 3 сантиметра). Победу и золотую медаль одержал предтавник Италии Тобиа Боччи, показавший результат 16,84 метра.

Отметим, что параллельно с Европейскими играми проходит и командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Украина выступала во втором дивизионе и смогла получить повышение в первый. Нашим легкоатлетам покорились четыре победы.