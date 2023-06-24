У польському Кракові продовжуються треті в історії Європейські ігри. Україна представлена на змаганнях аж 263-ма спортсменами, пише 24 канал.

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Лише у п'ятницю, 23 червня, наша збірна здобула першу медаль у легкій атлетиці. Владислав Шепелєв виборов бронзу у потрійному стрибку. Тепер же "синьо-жовтим" підкорилась золота медаль.

Виграла її Наталія Кроль, яка стала учасницею змагання з бігу на 800 метрів. На днях українка виграла забіг у другому дивізіоні, пробігши дистанцію менш ніж за дві хвилини. Її результат – 1:59.77.

У першому дивізіоні найкращою була Одрі Верро зі Швейцарії (1:59.95). Втім вона не тільки не наздогнала Кроль, а і взагалі не потрапила у топ-трійку, яку склали представниці другого дивізіону.

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Результати змагання з бігу на 800 метрів:

Наталія Кроль (Україна) – 1:59.77 Б'янка Кері (Угорщина) – 1:59.80 Габріела Гаянова (Словаччина) – 1:59.92

Нагадаємо, що за підсумками командного Євро з легкої атлетики, який проходив паралельно із Європейськими іграми, Україна посіла друге місце у другому дивізіоні. На наступному турнірі у 2025 році в Мадриді "синьо-жовті виступлять в першій лізі.