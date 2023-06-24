Украинская лучница Анастасия Павлова уже вошла в историю третьих Европейских игр-2023, принимаемых Краковом. Украинка установила сразу два рекорда соревнований.

Вот так Украина завоевала первую медаль по артистическому плаванию на Европейских играх-2023

Украинка, вошедшая в историю соревнований

Павлова стала автором национального рекорда по набранным баллам в стрельбе из лука. Предыдущий рекорд держался еще с 1996 года, когда на Олимпиаде в Атланте Лина Павчук в паре с Линой Герасименко набрали по 673 очка во время соревнований.

Новый рекорд, который установила Павлова, составляет теперь 681 балл. А это на целых 8 очков больше, чем у ее предшественниц.

Также на Европейских играх-2023 в Кракове Павлова успешно прошла квалификацию в одиночном разряде (681 балл). Украинка разделила победу с представительницей Великобритании Гейли Пенни.

Результат девушек стал новым рекордом Европейских игр, которые проходят только третий раз в своей истории. До этого эти соревнования принимали Баку (Азербайджан) и Минск (Беларусь). Британка и украинка солидно побили уже предыдущий рекорд соревнований, автором которого была Гарбиэла Баярдо, в 2019-м году набравшая 666 очков.

Отметим, что только двух досадных баллов не хватило Павловой, чтобы повторить рекорд Европы.

Напомним, что Павлова была флагоносцем Украины на церемонии открытия Европейских игр-2023. Компанию Анастасии составил каноист Андрей Рыбачок.

Обратите внимание. Украина занимает 3 место в общем зачете наград. Сейчас наши спортсмены получили 7 злотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали. Выше нас в рейтинге только Испания и Италия.