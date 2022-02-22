Европа находится на грани войны, – легенда футбола Линекер об обострении ситуации в Украине

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер эмоционально отреагировал на действия Владимира Путина по отношению к Украине. Экс-футболист заявил, что Европа живет на грани войны.

Линекер о действиях России

Легенда футбола Гари Линекер поделился мнением на своей странице в твиттере. Бывший футболист Тоттенхэма сделал жесткую заявку в сторону главы Кремля.

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По его мнению, Европа близка к началу военных действий.

Европа находится на грани войны. Люди – это отличные создания. После миллионов лет эволюции они получили достаточно ума, чтобы быть ужасно тупыми,

– написал Линекер.

Также бывший английский футболист распространил на свою страницу сообщение Владимира Кличко о мощности Украины.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Все началось вечером 21 февраля, когда Владимир Путин созвал заседание Совбеза, после чего он выступил с видеообращением, в котором заявил, что Россия признает так называемые "псевдореспублики" на оккупированном Донбассе. Впоследствии глава Кремля подписал указы об этом.

Реакция спортивного мира

Кто такой Гари Линекер