Европа находится на грани войны, – легенда футбола Линекер об обострении ситуации в Украине
Источник:твиттер Гари Линекера
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер эмоционально отреагировал на действия Владимира Путина по отношению к Украине. Экс-футболист заявил, что Европа живет на грани войны.
Линекер о действиях России
Легенда футбола Гари Линекер поделился мнением на своей странице в твиттере. Бывший футболист Тоттенхэма сделал жесткую заявку в сторону главы Кремля.
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По его мнению, Европа близка к началу военных действий.
Европа находится на грани войны. Люди – это отличные создания. После миллионов лет эволюции они получили достаточно ума, чтобы быть ужасно тупыми,
– написал Линекер.
Также бывший английский футболист распространил на свою страницу сообщение Владимира Кличко о мощности Украины.Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
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Все началось вечером 21 февраля, когда Владимир Путин созвал заседание Совбеза, после чего он выступил с видеообращением, в котором заявил, что Россия признает так называемые "псевдореспублики" на оккупированном Донбассе. Впоследствии глава Кремля подписал указы об этом.
Реакция спортивного мира
- Украинские спортсмены отреагировали на столь последние новости в стране. Также поддержали Украину многие иностранные атлеты, среди которых самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников.
- На футбольных матчах в Англии и Болгарии фанаты растянули сине-желтое знамя.
- Легенда тенниса Мартина Навратилова заявила, что скрестила пальцы за Украину.
- Родную страну поддержала первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл.
Кто такой Гари Линекер
- Гарри Линекер трижды получал звание лучшего бомбардира чемпионата Англии. На 13-м чемпионате мира забил самое большое количество голов.
- Нападающий стал первым английским футболистом, получившим награду "Золотая бутса".
- За свою карьеру поиграл за несколько клубов – Лестер, Эвертон, Тоттенхэм, Барселону. Последней командой его была японская Нагоя Грампус.
- В 1994 году повесил бутсы на гвоздь. В настоящее время работает комментатором матчей.