Шестое Евро в карьере Роналду: заявка сборной Португалии на ЧЕ-2024
Источник:Португальская футбольная федерация
Национальная сборная Португалии объявила официальную заявку на чемпионат Европы-2024. В состав команды попали главные звезды "селесао".
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил список из 26 футболистов, которые поедут на Евро-2024. Перечень игроков опубликовала Португальская футбольная федерация.
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Кто в составе сборной Португалии
В список попал звездный Криштиану Роналду. 39-летний нападающий Аль-Насру готовится к шестому в карьере Евро.
Интересно, что в перечне только шесть представителей чемпионата Португалии. Больше всего в сборной представлена АПЛ – девять игроков.
Заявка сборной Португалии на Евро-2024
- Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон, Англия), Руй Патрисиу (Рома, Италия)
- Защитники: Антониу Силва (Бенфика), Нуну Мендеш, Данило Перейра (оба - ПСЖ, Франция), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англия), Гонсалу Инасиу (Спортинг), Жоау Канселу (Барселона, Испания), Нельсон Семеду (Вулверхэмптон, Англия), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Англия)
- Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англия), Жоау Невеш (Бенфика), Жоау Пальинья (Фулхэм, Англия), Отавиу Монтейру (Аль-Наср, Саудовская Аравия), Рубен Невеш (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия), Витинья (ПСЖ, Франция)
- Нападающие: Бернарду Силва (Манчестер Сити, Англия), Криштиану Роналду (Аль-Наср, Саудовская Аравия), Диогу Жота (Ливерпуль, Англия), Франсишку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамош (ПСЖ, Франция), Жоау Феликс (Барселона, Испания), Педру Нету (Вулверхэмптон, Англия), Рафаэл Леау (Милан, Италия)
Заявка сборной Португалии / фото футбольной федерации
Перед стартом чемпионата Европы португальцы проведут тренировочный сбор. Во время подготовки подопечные Мартинеса сыграют три спарринга: против Финляндии (4 июня), Хорватии (8 июня) и Ирландии (11 июня).
В финальной части ЧЕ сборная Португалии сыграет в группе F, где ее соперниками будут команды Турции, Чехии и Грузии
Расписание матчей сборной Португалии
- 18 июня. 22:00. Португалия – Чехия
- 22 июня. 19:00. Турция – Португалия
- 26 июня. 22:00. Грузия – Португалия
Напомним, что чемпионат Европы-2024 начнется 14 июня. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пока объявил предварительный список игроков, которых вызвал на тренировочный сбор.