Полный перечень игроков на Евро-2024: все заявки команд-участниц чемпионата Европы

24 национальные сборные объявили заявки на соревнования в Германии. На Евро-2024 смогут сыграть 621 футболист, поскольку Франция и Бельгия использовали неполный лимит для заявки

Уже в пятницу, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы. На турнир приедут 24 лучшие сборные континента, которые будут распределены по шести группам.

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Каждая команда имела возможность подать заявку из 26-ти игроков, среди которых трое – вратари. 24 Канал представляет список всех игроков, которые могут принять участие на Евро-2024.

ГРУППА А

Германия

Главный тренер: Юлиан Нагельсманн

Капитан: Илкай Гюндоган

ВРАТАРИ 1. Мануэль Нойер (Бавария)

12. Оливер Бауманн (Хоффенхайм)

23. Марк-Андре тер Штеген (Барселона) ЗАЩИТНИКИ 2. Антонио Рюдигер (Реал)

3. Давид Раум (Лейпциг)

4. Джонатан Та (Байер)

6. Йозуа Киммих (Бавария)

15. Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд)

16. Вальдемар Антон (Штутгарт)

18. Максимилиан Миттельштадт (Штуттгарт)

20. Бенжамин Хенрикс (Лейпциг)

24. Робин Кох (Айнтрахт) ПОЛУЗАЩИТНИКИ 5. Паскаль Гросс (Брайтон)

6. Тони Кроос (Реал)

10. Джамал Мусиала (Бавария)

11. Крис Фюрих (Штутгарт)

17. Флориан Вирц (Байер)

19. Лерой Сане (Бавария)

21. Илкай Гюндоган (Барселона)

23. Роберт Андрих (Байер)

25. Александар Павлович (Бавария) НАПАДАЮЩИЕ 7. Кай Гаверц (Арсенал)

9. Никлас Фюллькруг (Боруссия Дортмунд)

13. Томас Мюллер (Бавария)

14. Максимилиан Байер (Хоффенхайм)

26. Дениз Ундав (Штутгарт)

Шотландия

Главный тренер: Стив Кларк

Капитан: Эндрю Робертсон

ВРАТАРИ 1. Агнус Ганн (Норвич)

12. Лиам Келли (Мазервелл)

21. Зандер Кларк (Хартс) ЗАЩИТНИКИ 2. Энтони Ралстон (Селтик)

3. Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

5. Грант Хенли (Норвич)

6. Киран Тирни (Реал Сосьедад)

13. Джек Хендри (Аль-Эттифак)

15. Райан Портеус (Уотфорд)

16. Лиам Купер (Лидс)

22. Росс Макрори (Бристоль)

24. Грегг Тейлор (Селтик)

26. Скотт Маккенна (Копенгаген) ПОЛУЗАЩИТНИКИ 4. Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед)

7. Джон Макгинн (Астон Вилла)

8. Каллум Макгрегор (Селтик)

11. Райан Кристи (Борнмут)

14. Билли Гилмор (Брайтон)

17. Стюарт Армстронг (Саутгемптон)

20. Райан Джек (Рейнджерс)

23. Кенни Маклин (Норвич) НАПАДАЮЩИЕ 9. Лоуренс Шенкленд (Хартс)

10. Че Адамс (Саутгемптон)

18. Льюис Морган (Нью-Йорк Ред Буллз)

19. Томми Конвей (Бристоль)

25. Джеймс Форрест (Селтик)

Венгрия

Главный тренер: Марко Росси

Капитан: Доминик Собослаи

ВРАТАРИ 1. Петер Гулачи (Лейпциг)

12. Денеш Дибус (Ференцварош)

22. Петер Саппанош (Пакш) ЗАЩИТНИКИ 2. Адам Ланг (Омония)

3. Ботонд Балог (Парма),

4. Аттила Салаи (Фрайбург)

5. Аттила Фиола (Фехервар)

6. Вилли Орбан (Лейпциг)

11. Милош Керкез (Борнмут)

14. Бендегуз Болла (Серветт)

18.Жолт Надь (Академия Пушкаша)

21. Эндре Ботка (Ференцварош)

24. Мартон Дардаи (Герта) ПОЛУЗАЩИТНИКИ 7. Лоик Него (Гавр)

8. Адам Надь (Специя)

10. Доминик Собослаи (Ливерпуль)

13. Адам Шафер (Унион)

15. Ласло Кляйнхаслер (Хайдук)

17. Каллум Стайлз (Сандерленд)

26. Михай Ката (МТК). НАПАДАЮЩИЕ 9. Мартин Адам (Ульсан)

16. Даниэль Газдаг (Филадельфия)

19. Барнабаш Варга (Ференцварош)

23. Кевин Чобот (Уйпешт)

20. Ролланд Шаллаи (Фрайбург)

25. Кристофер Хорват (Кечкемет)

Швейцария

Главный тренер: Мурат Якин

Капитан: Гранит Джака

ВРАТАРИ 1. Янн Зоммер (Интер)

12. Айвон Мвого (Лорьян)

23. Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд) ЗАЩИТНИКИ 2. Леонидас Стергиу (Штутгарт)

3. Сильвен Видмер (Майнц)

4. Нико Эльведи (Боруссия М)

5. Мануэль Аканджи (Манчестер Сити)

13. Рикардо Родригес (Торино)

15. Седрик Цезигер (Вольфсбург)

20. Мишель Эбишер (Болонья)

22. Фабиан Шер (Ньюкасл) ПОЛУЗАЩИТНИКИ 6. Денис Закария (Монако)

8. Ремо Фройлер (Болонья)

10. Гранит Джака (Байер)

11. Ренато Штеффен (Лугано)

14. Стивен Цубер (АЕК)

16. Венсан Сьерро (Тулуза)

23. Джердан Шакири (Чикаго Файр)

24. Ардон Яшари (Люцерн)

26. Фабиан Ридер (Ренн) НАПАДАЮЩИЕ 7. Брель Эмболо (Монако)

9. Ноа Окафор (Милан)

17. Бруно Варгас (Аугсбург)

18. Квадво Дуа (Лудогорец)

19. Ден Ндой (Болонья)

25. Зеки Амдуни (Бернли)

ГРУППА B

Испания

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Капитан: Альваро Мората

ВРАТАРИ 1. Давид Райя (Арсенал)

13. Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)

23. Унаи Симон (Атлетик) ЗАЩИТНИКИ 2. Дани Карвахаль (Реал)

3. Робин Ле Норман (Реал Сосьедад)

4. Начо Фернандес (Реал)

5. Даниэль Вивиан (Атлетик)

12. Алекс Гримальдо (Байер)

14. Аймерик Лпорт (Аль-Наср)

22. Хесус Навас (Севилья)

24. Марк Кукурелья (Челси) ПОЛУЗАЩИТНИКИ 6. Микель Мерино (Реал Сосьедад)

8. Фабиан Руис (ПСЖ)

10. Дани Ольмо (Лейпциг)

15. Алекс Баэна (Вильярреал)

16. Родри (Манчестер Сити)

18. Микель Субименди (Реал Сосьедад)

20. Педри (Барселона)

25. Фермин Лопес (Барселона) НАПАДАЮЩИЕ 7. Альваро Мората (Атлетико)

9. Хоселу (Реал)

11. Ферран Торрес (Барселона)

17. Нико Уильямс (Атлетик)

19. Ламин Ямал (Барселона)

21. Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)

26. Айозе Перес (Бетис)

Хорватия

Главный тренер: Златко Далич

Капитан: Лука Модрич