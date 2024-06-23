Третий поединок на Евро-2024: украинский арбитр получил назначение на матч сборной Испании
Источник:УЕФА
УЕФА официально объявил о бригаде арбитров, которая будет обслуживать матч Евро-2024 Албания - Испания. В число судей попал украинец Николай Балакин.
На чемпионате Европы-2024 настало время решающих матчей группового раунда. В третьем туре квартета В состоится поединок Албания – Испания.
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Балакин будет работать еще на одном матче Евро-2024
Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на поединок в Дюссельдорфе. Представитель Украины будет работать как четвертый рефери.
Главным арбитром матча будет швед Гленн Нюберг. Помощниками на линии станут его земляки Махмуд Бейджи и Андреас Содерквист.
Отметим, что матч Албания – Испания состоится 24 июня на "Дюссельдорф-Арене". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.Справка. На Евро-2024 работают двое украинских арбитров: Николай Балакин и Александр Беркут. Они заявлены на турнир как резервные рефери. Балакин на ЧЕ уже работал четвертым арбитром на матчах Австрия – Франция и Дания – Албания.
Ситуация в группе В
- После двух сыгранных туров Испания гарантировала выход в плей-офф с первого места. Второе место в квартете В занимает Италия.
- Албания опережает Хорватию вследствие лучшей разницы мячей. Обе сборные в двух турах заработали по одному баллу.