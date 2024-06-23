Игра состоится в Штутгарте, на стадионе "МХП-Арена". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Албания – Испания

Для сборной Албании, в активе которой лишь одно очко, это последний шанс вырвать путевку в 1/8 финала чемпионата Европы 2024. Для этого нужно побеждать испанцев, которые досрочно обеспечили себе первое место в группе.

Это будет уже девятая встреча между этими сборными. Все предыдущие восемь поединков выиграла Испания. Баланс голов 31:3 в пользу испанцев.

Матч Албания – Испания будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Справка. На сайте 24 Канала будет проведена текстовая трансляция поединка. Сразу после финального свистка будет опубликован обзор встречи.

Также официальным транслятором Евро-2024 является Общественное. На его местных каналах всего в течение турнира покажут 22 поединка, но, к сожалению, встреча Албании и Испании не попала в этот перечень.

Отметим, что в параллельной встрече сыграют сборные Хорватии и Италии. Итальянцев устроит даже ничья, тогда как хорватам для выхода в 1/8 финала необходима исключительно победа.