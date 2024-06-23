На чемпионате Европы-2024 настало время решающих матчей группового раунда. В третьем туре квартета В состоится поединок Албания – Испания.

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Балакин будет работать еще на одном матче Евро-2024

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на поединок в Дюссельдорфе. Представитель Украины будет работать как четвертый рефери.

Главным арбитром матча будет швед Гленн Нюберг. Помощниками на линии станут его земляки Махмуд Бейджи и Андреас Содерквист.

Отметим, что матч Албания – Испания состоится 24 июня на "Дюссельдорф-Арене". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Справка. На Евро-2024 работают двое украинских арбитров: Николай Балакин и Александр Беркут. Они заявлены на турнир как резервные рефери. Балакин на ЧЕ уже работал четвертым арбитром на матчах Австрия – Франция и Дания – Албания.

Ситуация в группе В