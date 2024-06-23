На чемпіонаті Європи-2024 настав час вирішальних матчів групового раунду. У третьому турі квартету В відбудеться поєдинок Албанія – Іспанія.

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Балакін працюватиме ще на одному матчі Євро-2024

Український арбітр Микола Балакін отримав призначення на поєдинок у Дюссельдорфі. Представник України працюватиме як четвертий рефері.

Головним арбітром матчу буде швед Гленн Нюберг. Помічниками на лінії стануть його земляки Махмуд Бейджі та Андреас Содерквіст.

Зазначимо, що матч Албанія – Іспанія відбудеться 24 червня на "Дюссельдорф-Арені". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Довідка. На Євро-2024 працюють двоє українських арбітрів: Микола Балакін та Олександр Беркут. Вони заявлені на турнір як резервні рефері. Балакін на ЧЄ вже працював четвертим арбітром на матчах Австрія – Франція та Данія – Албанія.

Ситуація в групі В