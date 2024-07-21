Едем на чемпионат мира: Украина феерично обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

Команда Дмитрия Михайленко смогла переиграть одного из фаворитов юношеского чемпионата Европы. Украина продолжит борьбу в 1/2 финала.

Украина U-19 – Италия U-19 3:2

Голы: Синчук, 7, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пен) – Эбоне, 34, Романо, 52.

Сборная Украины U-19 завершила выступления на групповой стадии юношеского Евро-2024. Команда Дмитрия Михайленко оказалась в одной группе с Италией, Норвегией и Северной Ирландией, пишет 24 Канал.

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Решающий бой

С последними двумя "сине-желтые" расписали ничью (дважды по 0:0) в первых двух турах. Такие результаты заставили Украину играть на победу в заключительной игре против фаворита квартета.

Подопечные Михайленко стремительно начали матч и уже на 7 минуте открыли счет. Защитник Италии неудачно перехватил заброс от Гусева, доставив мяч Синчуку. Хавбек Металлиста быстро сориентировался и перебросил вратаря соперника.

В дальнейшем Италия забрала мяч к своим ногам и смогла восстановить паритет усилиями Эбоне. А уже в начале второго тайма "Скуадра Адзура" вышла вперед благодаря зрячему дальнему удару от Романо.

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Но украинцам удалось быстро вернуть ничейный счет. Кревсуну удалось пробить вратаря итальянцев с паса от Пономаренко. Теоретически ничья против Италии могла бы устроить нашу сборную, если бы Норвегия и Северная Ирландия в параллельном матче также не выявили победителя.

Спасительный пенальти

Впрочем, там скандинавы вели со счетом 2:0, поэтому украинцам надо было именно вырывать три очка. И в конце концов свой момент "сине-желтые" нашли на 75 минуте.

Маткевич выбежал один на один и был сбит защитником соперника. Судья назначил пенальти и удалил игрока сборной Италии. Пономаренко точно пробил с отметки и вырвал для Украины желанную победу.

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Таким образом, команда Дмитрия Михайленко заняла второе место в группе и вышла в полуфинал. Там соперником "сине-желтых" станет победитель группы В – Франция или Испания.

Кроме того, выход в полуфинал принес нашей команде путевку на чемпионат мира U-20. От Европы на турнир в Чили в 2025 году поедут пять лучших сборных и Украина уже точно будет среди них.