Україна U-19 – Італія U-19 3:2

Голи: Сінчук, 7, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пен) – Ебоне, 34, Романо, 52.

Збірна України U-19 завершила виступи на груповій стадії юнацького Євро-2024. Команда Дмитра Михайленка опинилась в одній групі з Італією, Норвегією та Північною Ірландією, пише 24 Канал.

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Вирішальний бій

З останніми двома "синьо-жовті" розписали нічию (двічі по 0:0) у перших двох турах. Такі результати змусили Україну грати на перемогу у завершальній грі проти фаворита квартету.

Підопічні Михайленка стрімко почали матч та вже на 7 хвилині відкрили рахунок. Захисник Італії невдало перехопив закидання від Гусєва, доставивши м'яч Сінчуку. Хавбек Металіста швидко зорієнтувався та перекинув воротаря суперника.

В подальшому Італія забрала м'яч до своїх ніг та змогла відновити паритет зусиллями Ебоне. А вже на початку другого тайму "Скуадра Адзура" вийшла вперед завдяки зрячому дальньому удару від Романо.

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Але українцям вдалось швидко повернути нічийний рахунок. Кревсуну вдалось пробити воротаря італійців з паса від Пономаренка. Теоретично нічия проти Італії могла би влаштувати нашу збірну, якщо б Норвегія та Північна Ірландія у паралельному матчі також не виявили переможця.

Рятівний пенальті

Втім там скандинави вели з рахунком 2:0, тому українцям треба було саме виривати три очки. І зрештою свій момент "синьо-жовті" знайшли на 75 хвилині.

Маткевич вибіг сам на сам і був збитий захисником суперника. Суддя призначив пенальті та вилучив гравця збірної Італії. Пономаренко точно пробив з позначки та вирвав для України бажану перемогу.

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Таким чином, команда Дмитра Михайленка посіла друге місце у групі та вийшла у півфінал. Там суперником "синьо-жовтих" стане переможець групи В – Франція або Іспанія.

Крім того, вихід у півфінал приніс нашій команді путівку на чемпіонат світу U-20. Від Європи на турнір в Чилі у 2025 році поїдуть п'ять найкращих збірних і Україна вже точно буде серед них.