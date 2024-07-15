В понедельник, 15 июля, в Северной Ирландии стартует юношеский чемпионат Европы по футболу. На турнир приедут восемь лучших команд континента среди игроков до 19 лет. 24 Канал рассказывает основную информацию о соревнованиях.

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Формат турнира

Евро U-19 продлится две недели – с 15 по 28 июля. Хозяевами чемпионата будут три стадиона в двух городах Северной Ирландии – Белфасте и Ларне. Команда-хозяйка отобралась на турнир напрямую.

Другие семь команд проходили отбор и выходили на Евро благодаря победе в квалификационных группах. Так, среди участников ЧЕ стала и сборная Украины U-19 во главе с Дмитрием Михайленко.

Первые два места каждой из групп выйдут в полуфинал. Также между собой сыграют и третьи места квартетов для определения пятого места. Этот матч нужен для определения обладателей путевок на юношеский чемпионат мира U-20, который в 2025 году пройдет в Чили.

От Европы на турнир поедут 5 сборных – четыре полуфиналиста и победитель матча за пятое место. Ранее Украина четыре раза играла на Мундиале U-20 и даже выигрывала его в 2019-м.

Путь Украины

Наша команда без проблем выиграла квартет со Швейцарией, Латвией и Северной Македонией, набрав максимальные 9 очков. Для "сине-желтых" это лишь шестое участие на Евро U-19, при том, что соревнование проводится ежегодно.

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При этом Украина дважды добиралась до полуфинала (в 2004 и 2018 годах), а в 2009-м даже стала юношеским чемпионом Европы. К слову, того года турнира проходил у нас в Донецке и Мариуполе.

В этом году Дмитрий Михайленко взял на Евро-2024 регламентированные 23 игрока. Среди них есть пятеро легионеров, в том числе один из лидеров юношеской команды Боруссии Даниил Кревсун. Также в заявке нашлись места для сыновей Григория Суркиса, Олега Гусева и Андрея Шевченко.

Заявка сборной Украины U-19:

Вратари: Маркиан Бакус (Рух), Владислав Крапивцов (Днепр-1), Вячеслав Суркис (Динамо).

Защитники: Тарас Михавко (Динамо), Кирилл Дигтярь (Металлист), Иван Ермачков (Вердер), Николай Огарков (Шахтер), Алексей Гусев (Динамо), Антон Дрозд (Шахтер), Максим Мельниченко (Днепр-1).

Полузащитники: Виктор Цуканов (Шахтер), Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо), Самуэль Обинайя (Металлист 1925), Рамик Гаджиев (Днепр-1), Геннадий Синчук (Металлист), Даниил Кревсун (Боруссия Дортмунд), Тимур Тутеров (Сандерленд), Кристиан Шевченко (Уотфорд).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо), Дмитрий Богданов (Динамо Дрезден).

Соперники и календарь игр

На юношеское Евро-2024 сформированы две группы. Наша команда попала в квартет А, где будет выступать против Северной Ирландии, Италии и Норвегии. Расписание матчей на групповой стадии следующее:

15 июля, 21:00 . Северная Ирландия – Украина

. Северная Ирландия – Украина 18 июля, 17:30 . Норвегия – Украина

. Норвегия – Украина 21 июля, 21:00. Украина – Италия

В параллельной группе В будут играть Испания, Франция, Турция и Дания. Матчи 1/2 финала пройдут 25 июля, а финал – 28 июля в Белфасте на "Виндзор Парк".

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Где смотреть

Украина считается одним из фаворитов в своей группе. Больше шансов на выход в полуфинал имеет Италия, а главным соперником команды Михайленко называют Норвегию.

Матчи юношеской сборной Украины на чемпионате Европы U-19 можно будет увидеть бесплатно на территории нашей страны. Прямые трансляции игр будут доступны на региональных каналах Суспільного.