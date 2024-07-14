Украина (U-23) – Египет (U-23) 1:1
Голы: Брагару, 12 – Катта, 80
Во Франции олимпийская сборная Украины встретилась с египетскими сверстниками. Африканская команда тоже участник Олимпиады-2024, пишет 24 Канал.
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Как сыграла Украина в первом спарринге
Главный тренер олимпийской сборной Украины еще ожидает приезда в тренировочный лагерь игроков Руха и Зари. Впрочем, состав "сине-желтых" был близок к оптимальному.
- Состав Украины (U-23): Фесюн (Ермаков, 46), Мартынюк, Таловеров, Салюк (Павлюк, 58), Крупский, Рубчинский (Сигеев, 58), Михайленко (Очеретько, 58), Крыськив, Хлань (Шулянский, 58), Брагару (Великан, 58), Сикан.
Украинцы довольно быстро открыли счет. На 12-й минуте встречи отличился Брагару после паса Крупского. Развить свой успех "сине-желтые" не сумели.
А вот африканская сборная под занавес матча сравняла счет. Результативный удар на счету Катта.
В итоге матч завершился вничью 1:1.
Фотогалерея матча Украина – Египет / фото УАФ
- Свой следующий поединок подопечные Ротаня сыграют 18 июля против Парагвая. Игра состоится 18 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени.
- Мужской футбольный турнир на Олимпиаде Украина начнет поединком против Ирака (24 июля). В двух следующих матчах группового этапа "сине-желтые" сыграют против Марокко (27 октября) и Аргентины (30 октября).