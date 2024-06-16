Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 2:2 (5:4 по пен.)

Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59

На групповой стадии турнира Tournoi Maurice Revello олимпийская сборная Украины одержала четыре победы и вышла в финал. В решающем поединке подопечные Руслана Ротаня сыграли с победителем другой группы – командой Кот-д'Ивуара U-20, пишет 24 Канал.

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Олимпийцы торжествуют во Франции

"Сине-желтые" быстро открыли счет в матче. Денис Шостак воспользовался детскими ошибками защитников сборной Кот-д'Ивуара и отправил мяч в сетку ворот африканцев.

На 31-й минуте украинцы удвоили преимущество. Защитники Кот-д'Ивуара снова ошиблись, мяч оказался у Сикана, который отдал голевой пас на Хланя. 2:0 – казалось, что победа в кармане.

Однако другого мнения были соперники. Африканцы благодаря дублю Уотро восстановили паритет и довели матч до серии пенальти.

Футбольная фортуна была на стороне украинцев. В серии пенальти точнее были подопечные Ротаня. Сначала Хлань не реализовал свою попытку, но ошибку партнера по команде исправил голкипер "сине-желтых" Фесюн. Он взял два удара в исполнении африканцев и принес победу в турнире.

Что дальше

Олимпийская сборная Украины завоевала трофей Мориса Ревелло и в хорошем настроении ожидает старт футбольного турнира на Олимпиаде. Свой первый поединок в Париже подопечные Ротаня сыграют 24 июля против Ирака. Следующие матчи в группе В украинцы проведут 27 июля (против Марокко) и 30 июля (с Аргентиной).