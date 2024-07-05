Владимир Шаран считает, что тренерский штаб олимпийской сборной как и он разочарованы тем, что они имеют. Украинский тренер удивлен составом команды на Олимпиаду и тем почему украинские клубы не отпустили своих игроков на турнир.

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Кто не поможет на Олимпиаде

Из 23 игроков, которые заработали путевку на Олимпиаду поедет всего 9. Шахтер и Динамо решило не отпускать своих лидеров на Олимпийские Игры. На турнир не поедут Судаков, Бондаренко, Нещерет, Владимир Бражко.

Почему Шахтер отпустил Сикана и Крыськива, а Судакова и Бондаренко – нет? Это уже вопрос не ко мне, каждый тренер думает за свою команду. Федерация на это повлиять не может, у клубов свои задачи, им нужно попадать в Лигу чемпионов. Переносить старт УПЛ тоже не будут, хотя, я думаю, что без Бондаренко и Судакова Шахтер в первом и втором турах победил бы. Не знаю, мне так кажется. Насколько я знаю, ребята очень хотели играть на Олимпийских играх,

– прокомментировал Шаран.

Напомним, что также из топ-чемпионатов украинской сборной на Олимпиаде не помогут Анатолий Трубин, Михаил Мудрик, Илья Забарный.

Сборная Украины на Олимпиаде-2024