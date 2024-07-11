Матч завершился волевой победой команды Саутгейта со счетом 2:1. На гол Хави Симонса своими забитыми мячами ответили Харри Кейн и Олли Уоткинс.

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Характерная черта сборной Англии

Этот результат позволил "трем львам" выйти в финал чемпионата Европы с уникальным достижением. Они первыми в истории дошли до решающего поединка за трофей этого турнира, побывав в роли команды, которая проигрывала одновременно в матчах 1/4 и 1/2 финала.

Более того, англичане совершили камбэк также и в 1/8 финала. Тогда подопечные Саутгейта спаслись от вылета с Евро-2024 на 90+5 минуте.

Напомним. В стартовом матче плей-офф сборная Англии одержала волевую победу над Словакией (2:1 в дополнительное время), затем переиграла Швейцарию в серии пенальти, отыгравшись на 80-й минуте (основное время 1:1), а в полуфинале вырвала победу на 90+1 минуте.

Отметим, что в финале "три льва" сыграют со сборной Испании. Матч состоится 14 июля и начнется в 22:00.