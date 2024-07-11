Матч завершився вольовою перемогою команди Саутгейта з рахунком 2:1. На гол Хаві Сімонса своїми забитими м'ячами відповіли Гаррі Кейн і Оллі Воткінс.
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Характерна риса збірної Англії
Цей результат дозволив "трьом левам" вийти у фінал чемпіонату Європи з унікальним досягненням. Вони першими в історії дійшли до вирішального поєдинку за трофей цього турніру, побувавши в ролі команди, яка програвала одночасно в матчах 1/4 та 1/2 фіналу.
Ба більше, англійці зробили камбек також і в 1/8 фіналу. Тоді підопічні Саутгейта врятувалися від вильоту з Євро-2024 на 90+5 хвилині.
Зазначимо, що у фіналі "три леви" зіграють зі збірною Іспанії. Матч відбудеться 14 липня та розпочнеться о 22:00.