В среду, 10 июля, состоится второй полуфинал на Евро-2024. В ожесточенном противостоянии сойдутся сборные Нидерландов и Англии.
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Стычка между болельщиками перед матчем
Драка произошла в одном из пабов Дортмунда, в котором и происходит второй полуфинал Евро-2024.
Болельщики сборной Нидерландов напали на англичан после словесной перепалки, бросая в них все, что попадалось под руку. Нидерландцы просто разгромили паб.
Стычка между болельщиками Евро: смотрите видео
Отметим, что первым финалистом Евро-2024 стала Испания, обыграв Францию со счетом 2:1.