Поддержка перед стартом Евро: президент Молдовы встретилась с игроками сборной Украины

В Кишиневе состоялся товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины. На поединке присутствовала президент Майя Санду.

Во вторник, 11 июня, в Кишиневе подопечные Сергея Реброва разгромили Молдову со счетом 4:0. У "сине-желтых" голами отметились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

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Искренняя поддержка Украины от президента Молдовы

За ходом событий в матче с трибуны стадиона "Зимбру" внимательно наблюдала президент Молдовы Майя Санду. Несмотря на разгромный счет на табло она после поединка подошла к футболистам сборной Украины.

Президент Молдовы пожелала нашим ребятам успеха на чемпионате Европы-2024, который стартует 14 июня.

Майя Санду обратилась к игрокам сборной Украины / фото УАФ

Когда Украина начнет выступление на Евро