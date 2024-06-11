В рамках подготовки к чемпионату Европы 2024 по футболу сборная Украины провела товарищеский матч против национальной команды Молдовы. Подопечные Сергея Реброва одержали победу в Кишиневе со счетом 4:0 благодаря голам Яремчука, Цыганкова, Довбыка и Судакова.

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Миколенко признан "Львом матча" против Молдовы

Болельщики "сине-желтых" традиционно выбрали "Льва матча". Наибольшую поддержку получил левый защитник Виталий Миколенко, который получил травму голеностопа в первом тайме.

Напомним, спортивный врач Дмитрий Бабелюк предполагает, что Миколенко травмировал голеностоп, из-за чего почти гарантированно пропустит стартовый матч сборной Украины на Евро-2024.

Важно. Хорошая новость потягивает в том, что у Виталия может быть ушиб. В таком случае он сможет помочь сборной Украины в ходе турнира. Если же травмированы связки, прогноз менее благоприятный.

Чемпионат Европы 2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Сборная Украины на групповом раунде сыграет в одном квартете с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии.

Стартовый матч на Евро-2024 команда Сергея Реброва проведет 17 июня против Румынии. В 1/8 финала турнира выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести лучших третьих места по набранным очкам.