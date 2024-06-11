У вівторок, 11 червня, у Кишиневі підопічні Сергія Реброва розгромили Молдову з рахунком 4:0. У "синьо-жовтих" голами відзначилися Роман Яремчук, Віктор Циганков, Артем Довбик та Георгій Судаков.

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Щира підтримка України від президентки Молдови

За перебігом подій в матчі з трибуни стадіону "Зімбру" уважно спостерігала президентка Молдови Мая Санду. Попри розгромний рахунок на табло вона після поєдинку підійшла до футболістів збірної України.

Президентка Молдови побажала нашим хлопцям успіху на чемпіонаті Європи-2024, який стартує 14 червня.

Мая Санду звернулася до гравців збірної України / фото УАФ

Коли Україна розпочне виступ на Євро