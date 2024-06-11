У вівторок, 11 червня, у Кишиневі підопічні Сергія Реброва розгромили Молдову з рахунком 4:0. У "синьо-жовтих" голами відзначилися Роман Яремчук, Віктор Циганков, Артем Довбик та Георгій Судаков.
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Щира підтримка України від президентки Молдови
За перебігом подій в матчі з трибуни стадіону "Зімбру" уважно спостерігала президентка Молдови Мая Санду. Попри розгромний рахунок на табло вона після поєдинку підійшла до футболістів збірної України.
Президентка Молдови побажала нашим хлопцям успіху на чемпіонаті Європи-2024, який стартує 14 червня.
Мая Санду звернулася до гравців збірної України / фото УАФ
Коли Україна розпочне виступ на Євро
- Нагадаємо, що "синьо-жовті" на груповому етапі зіграють у квартеті Е. Суперниками українців будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.
- Свій перший поєдинок на континентальній першості команда Сергія Реброва зіграє 17 червня проти Румунії. Наступні поєдинки відбудуться 21 червня (Словаччина) та 26 червня (Бельгія).
- Дві найкращі команди з групи автоматично вийдуть до 1/8 фіналу. З шести третіх з кожного квартету продовжать боротьбу за трофей ще чотири збірні.