Стоит ли бояться Италию и Англию: представляем соперников Украины в отборе на Евро

Команда Александра Петракова попала в сложный квинтет, но у каждой сборной есть свои слабые стороны. Рассказываем, чего ждать от конкурентов по квалификации.

Сборная Украины по футболу узнала соперников по отбору на Евро-2024. Команде Александра Петракова досталась "группа смерти" с действующими чемпионом и вицечемпионом Европы.

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Наша команда будет сражаться с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. Первые два места автоматически выйдут на Евро. 24 канал предлагает разобраться, действительно ли так страшны наши соперники.

ИТАЛИЯ

Рейтинг ФИФА: 6

Лучшее достижение на Евро: чемпионство (1968, 2020)

Последний невыход на Евро: 1992

Евро-2020: победитель

Отбор на ЧМ-2022: 2 место в группе (+4=4-0), вылет в полуфинале плей-офф

Лига наций 2022-2023: дивизион А, победа в группе с Венгрией, Германией и Англией

Тренер: Роберто Манчини

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Николо Барелла (70 миллионов евро)

История матчей с Украиной: 8 матчей, +6=2-0

Итальянцы являются действующими чемпионами Европы. В финале турнира, который состоялся чуть больше года назад, команда Роберто Манчини обыграла в финале Англию в серии пенальти.

Безусловно, это была золотая эпоха итальянцев, но уже следующий отбор "Скуадри Адзури" не удался. Команда умудрилась отдать первое место в отборе на ЧМ-2022 швейцарцам, а в плей-офф сенсационно уступила Северной Македонии.

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Роберто Манчини был в шаге от увольнения из-за невыхода на Мундиаль, однако федерация дала тренеру еще один шанс. Правда, и кадрово итальянцы существенно изменились за этот год.

Джорджо Кьеллини ушел на пенсию, а его партнер по центру обороны Леонардо Бонуччи существенно сдал. Равноценной им замены банально нет, Ачерби, Бастони и Романьоли – игроки не того уровня.

Из-за травм почти весь прошлый сезон пропустили основные игроки на Евро - Леонардо Спинаццола и Федерико Кьеза. Это были лидеры той "золотой" Италии, пока еще не вышедшие на нужный уровень.

Вместе с Челси сдал Жоржиньо. Цемент в центре поля подвел команду нереализованными пенальти в отборе на ЧМ-2022, а также не поражал в последних играх за Челси.

Не пошел в пользу Джанлуиджи Доннарумми переход в ПСЖ. Именно из-за его ошибок Италия не вышла на Евро и была в шаге от невыхода в "финал четырех" Лиги наций.

Среди сильнейших сторон Италии можно назвать центр поля, где прогрессируют Барелла, Пеллегрини и Тонали. Кроме того, есть выбор в опорной зоне (Верратти, Кристанте, Локателли).

Атака итальянцев тоже поражает подбором качественных игроков – Иммобиле (Лацио), Распадори (Наполи), Скамакка (Вест Хэм), Берарди (Сассуоло), Белотти (Рома) и Жоау Педру (Фенербахче). Впрочем, в сборной из всех игроков неплохо выглядит только Чиро, и то не всегда.

АНГЛИЯ

Рейтинг ФИФА: 5

Лучшее достижение на Евро: финал (2020)

Последний невыход на Евро: 2008

Евро-2020: серебряный призер

Отбор на ЧМ-2022: победа в группе (+8=2-0)

Лига наций 2022-2023: дивизион А, 4 место в группе с Италией, Венгрией и Германией

Тренер: Гарет Саутгейт

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Харри Кейн, Фил Фоден, Джуж Беллингем (по 90 миллионов евро)

История матчей с Украиной: 8 матчей, +5=2-1

После поражения в домашнем финале последнего Евро англичане тоже не впечатляли, хотя главную задачу все же выполнили. Отборочная группа на ЧМ-2022 с Польшей, Албанией, Венгрией, Андоррой и Сан-Марино не стала для "трех львов" проблемной.

Куда больше разочаровали англичане в последней Лиге наций. Команда не одержала ни одной победы и снизилась в дивизион В. Более того, подопечные Саутгейта позволили себе дважды проиграть скромной Венгрии, в том числе 0:4 дома.

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Впрочем, этот турнир явно не был в приоритете для англичан, а класс команды продолжает оставаться топовым. К тому же, все лидеры коллектива сейчас находятся в хорошей форме.

Несмотря на спад у некоторых игроков, Саутгейт имеет достаточный выбор качественных исполнителей на замену. Особенно это касается атаки, где даже Кейну есть замену в виде Абрахама. Решфорда или Уоткинса.

Среди слабых сторон команды можно выделить левый фланг обороны. Чилвелл и Шоу не получают сейчас много игровой практики, а Джастин и Лестер идет в нижней части таблицы АПЛ.

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Рейтинг ФИФА: 65

Лучшее достижение на Евро: 4 место в группе (2020)

Последний невыход на Евро: 2016

Евро-2020: 4 место в группе

Отбор на ЧМ-2022: второе место в группе (+5=3-2), вылет в финале плей-офф

Лига наций 2022-2023: дивизион С, 3 место в группе с Грузией, Болгарией и Гибралтаром

Тренер: Благоя Милевски

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Элиф Элмас (24 миллиона евро)

История матчей с Украиной 5 матчей, +1=1-3

С македонцами Украина встречалась на последнем Евро. Наша команда одержала непростую победу (2:1) с голами Яремчука и Ярмоленко и нереализованным пенальти от Малиновского.

Этот турнир стал единственным "мейджором" для македонцев в истории. Причем балканцы были близки к выходу на ЧМ-2022, пройдя в полуфинале плей-офф Италию. Впрочем, в решающем матче македонцы уступили Португалии.

Главным локомотивом команды был эксигрец Интера Горан Пандев, выводивший свою команду на Евро. Однако после турнира он завершил карьеру в сборной.

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В настоящее время не так много македонцев выступают в топ-лигах. Лидерами команды можно назвать хавбека Наполи Элифа Элмаса, который все же не получает много времени в клубе.

Также на солидном уровне выступают кипер Столе Димитревски (Райо Вальекано) и защитник Эзджан Алиоски (Фенербахче). Вызываются в сборную и два игрока Ворсклы – Эннур Тотре и Джоко Зайков.

МАЛЬТА

Рейтинг ФИФА: 168

Лучшее достижение на Евро: не квалифицировались

Последний невыход на Евро: 2020

Евро-2020: не квалифицировались

Отбор на ЧМ-2022: шестое место в группе (+1=2-7)

Лига наций 2022-2023: дивизион D, 2 место в группе с Эстонией и Сан-Марино

Тренер: Давид Маццотта

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Тедди Теума (3 миллиона евро)

История матчей с Украиной: 1 матч, +1=0-0

Мальтийцы никогда не хватали звезд с неба и даже близко не приближались к выходу на какой-нибудь крупный турнир. К тому же, в Лиге наций островная команда ни разу не поднималась с последнего дивизиона.

После последнего турнира тренер команды Дэвис Манджа попал в скандал . Специалиста обвинили в сексуальных притязаниях к игрокам, из-за чего он был отстранен от должности.

Кадровый потенциал Мальты тоже не впечатляет, всего несколько игроков выступают за пределами родного чемпионата. Единственным более или менее достойным футболистом можно назвать центрального хавбека бельгийского Униона Тедди Теума.

Тем не менее, у мальтийцев есть успешная история игр с Украиной. В 2017 году команда Андрея Шевченко умудрилась в австрийском Граце проиграть Мальте (0:1) товарищеский поединок.

Причем в этом матче состав был близок к боевому. На поле вышли такие исполнители, как Пятов, Ярмоленко, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Малиновский, Селезнев и Сидорчук.