В октябре сборная Украины провела три матча. Они были в рамках Лиги наций. Сначала команда уступила Шотландии, затем разгромила Армению, а в конце сыграла еще один матч против Шотландии, закончившийся вничью.

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Несмотря на потерю 5,8 балла за этот период, наша команда сумела сохранить за собой 27-е место в рейтинге ФИФА. В активе "сине-желтых" 1536,99 балла. Среди европейских сборных наша команда на 16 месте.

Топ-10 рейтинга ФИФА

Бразилия – 1841,30 Бельгия – 1816,71 Аргентина – 1773,88 Франция – 1759,78 Англия – 1728,47 Италия – 1726,14 Испания – 1715,22 Нидерланды – 1694,51 Португалия – 1676,56 Дания – 1666,57

А Россия точно под санкциями?

Обновленный рейтинг ФИФА вызвал дискуссии относительно сборной России. Хотя УЕФА отстранила эту сборную от международных матчей, в обновленном рейтинге ФИФА эта сборная поднялась сразу на две строчки, набрав баллы. И уже занимает 33-е место (до этого было 35-е). При этом в октябре россияне сыграли лишь один товарищеский матч против Кыргызстана.