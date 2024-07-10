Чемпионат Европы-2024 приближается к кульминации. Двум лучшим сборным Европы осталось определить нового чемпиона, пишет 24 Канал.

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Кто стал финалистом Евро-2024

В первом полуфинале встретились сборные Испании и Франции (2:1). Судьба победителя поединка решилась в первом тайме. Счет во встрече ударом головой открыл Коло Муани. В этом эпизоде форварду ассистировал Килиан Мбаппе.

Испанцы ответили голами Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Особенно красивым оказался первый мяч в исполнении 16-летнего вундеркинда, который стал настоящим открытием чемпионата.

Таким образом, первым финалистом Евро-2024 стала сборная Испании.

Соперник "Фурии рохи" определился во втором противостоянии между сборными Нидерландов и Англии. На старте Евро "Три льва" считались главным фаворитом турнира.

В невероятном по драматургии поединке подопечные Саутгейта вырвали победу у "оранжевых" со счетом 2:1.

Англия во второй раз вышла в финал, где встретится со сборной Испании.

Где и когда состоится финал Евро-2024

Решающая битва за чемпионство состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.