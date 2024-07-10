Чемпіонат Європи-2024 наближається до кульмінації. Двом найкращим збірним Європи залишилося визначити нового чемпіона, пише 24 Канал.

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Хто став фіналістом Євро-2024

У першому півфіналі зустрілися збірні Іспанії та Франції (2:1). Доля переможця поєдинку вирішилася у першому таймі. Рахунок у зустрічі ударом головою відкрив Коло Муані. У цьому епізоді форварду асистував Кіліан Мбаппе.

Іспанці відповіли голами Ламіна Ямаля та Дані Ольмо. Особливо красивим виявився перший м'яч у виконанні 16-річного вундеркінда, який став справжнім відкриттям чемпіонату.

Таким чином, першим фіналістом Євро-2024 стала збірна Іспанії.

Суперник "Фурії рохи" визначився у другому протистоянні між збірними Нідерландів та Англії. На старті Євро "Три леви" вважалися головним фаворитом турніру.

У неймовірному за драматургією поєдинку підопічні Саутгейта вирвали перемогу у "помаранчевих" з рахунком 2:1.

Англія вдруге вийшла у фінал, де зустрінеться зі збірною Іспанії.

Де та коли відбудеться фінал Євро-2024

Вирішальна битва за чемпіонство відбудеться у неділю, 14 липня, на Олімпійському стадіоні в Берліні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.