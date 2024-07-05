Евро-2024: кто стал первым полуфиналистом

На чемпионате Европы-2024 наступила очередь четвертьфинальных матчей. По итогу поединков определятся все участники полуфиналов Евро-2024.

На выход в полуфинал претендовали восемь сильнейших сборных Европы. Четвертьфинальные поединки были распределены на два игровых дня – 5 и 6 июля, пишет 24 Канал.

Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Кто сыграет в полуфинале Евро-2024

Первый полуфиналист определился в паре Испания – Германия. Поединок с участием хозяев Евро-2024 состоялся на "МХП-Арена" в Штутгарте.

В невероятном по драматургии матче победу на 120-й минуте вырвала "Фурия роха". Бундестим потерпел поражение со счетом 1:2 и покинул домашний чемпионат.

Соперник Испании определятся в противостоянии Португалии и Франции. Еще два четвертьфинальных матча Нидерланды – Турция и Англия – Швейцария состоятся 6 июля.

Сетка полуфинальных матчей

9 июля, 22:00. Испания – Португалия/Франция (Мюнхен)

Испания – Португалия/Франция 10 июля, 22:00. Нидерланды/Турция – Англия/Швейцария (Дортмунд)

Триумфатор Евро-2024 определится в Берлине на Олимпийском стадионе. Решающий матч состоится 14 июля.