На вихід до півфіналу претендували вісім найсильніших збірних Європи. Чвертьфінальні поєдинки були розподілені на два ігрові дні – 5 та 6 липня, пише 24 Канал.
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Хто зіграє у півфіналі Євро-2024
Перший півфіналіст визначився в парі Іспанія – Німеччина. Поєдинок за участю господарів Євро-2024 відбувся на "МХП-Арена" у Штутгарті.
У неймовірному за драматургією матчі перемогу на 120-й хвилині вирвала "Фурія роха". Бундестім зазнав поразки з рахунком 1:2 та залишив домашній чемпіонат.
Суперник Іспанії визначаться у протистоянні Португалії та Франції. Ще два чвертьфінальні матчі Нідерланди – Туреччина та Англія – Швейцарія відбудуться 6 липня.
Сітка півфінальних матчів
- 9 липня, 22:00. Іспанія – Португалія / Франція (Мюнхен)
- 10 липня, 22:00. Нідерланди / Туреччина – Англія / Швейцарія (Дортмунд)
Тріумфатор Євро-2024 визначиться у Берліні на Олімпійському стадіоні. Вирішальний матч відбудеться 14 липня.