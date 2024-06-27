Нападающий "крестоносцев" Жорж Микаутадзе забивал в каждом из трех поединков на полях Германии: против Турции, Чехии и Португалии. На счету форварда три точных выстрела.

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Лидер бомбардирской гонки на Евро-2024

Именно Микаутадзе стал автором первого исторического мяча сборной Грузии на Евро. Это событие произошло во время матча против Турции, в котором Сакартвело уступили со счетом 1:3.

Во втором туре Грузия сыграла вничью с Чехией (1:1). Микаутадзе отметился голом с пенальти в конце первого тайма.

Свой третий мяч на Евро-2024 грузинский нападающий забил в поединке против звездной Португалии. Этот матч завершился сенсационной победой дебютанта Евро-2024 со счетом 2:0. Микаутадзе реализовал одиннадцатиметровый, оформив победу "крестоносцев".

Список бомбардиров Евро-2024

Жорж Микаутадзе (Грузия) – 3

Никлас Фюллкруг (Германия) – 2

Коди Гакпо (Нидерланды) – 2

Разван Марин (Румыния) – 2

Джамал Мусиала (Германия) – 2

Иван Шранц (Словакия) – 2

Отметим, что сборная Украины на Евро-2024 забила два гола в матче со Словакией (2:1). Авторами результативных ударов стали Николай Шапаренко и Роман Яремчук.

Что известно о Жорже Микаутадзе

Микаутадзе родился 31 октября 2000 года во французском Лионе. Он воспитанник академии Лиона. В 2017 году присоединился к французскому Мецу. За взрослую команду дебютировал в декабре 2019 года.

Некоторое время выступал на правах аренды за бельгийский Серен, представлявший второй дивизион. Летом 2023 года Аякс за 16 миллионов евро приобрел Микаутадзе. Однако там он не смог пробиться в основу и вернулся на правах аренды в Мец.

Микаутадзе становился лучшим бомбардиром второго дивизиона Бельгии сезон-2020/21 (19 голов) и французской Лиги 2 сезон-2022/23 (23 гола).

За сборную Грузии Жорж дебютировал в марте 2021 года. С тех пор сыграл за "крестоносцев" 28 матчей и забил 13 голов.