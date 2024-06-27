Нападник "хрестоносців" Жорж Мікаутадзе забивав у кожному з трьох поєдинках на полях Німеччини: проти Туреччини, Чехії та Португалії. На рахунку форварда три влучні постріли.

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Лідер бомбардирської гонки на Євро-2024

Саме Мікаутадзе став автором першого історичного м'яча збірної Грузії на Євро. Ця подія відбулася під час матчу проти Туреччини, в якому Сакартвело поступилися з рахунком 1:3.

У другому турі Грузія зіграла внічию з Чехією (1:1). Мікаутадзе відзначився голом з пенальті наприкінці першого тайму.

Свій третій м'яч на Євро-2024 грузинський нападник забив у поєдинку проти зіркової Португалії. Цей матч завершився сенсаційною перемогою дебютанта Євро-2024 з рахунком 2:0. Мікаутадзе реалізував одинадцятиметровий, оформивши перемогу "хрестоносців".

Список бомбардирів Євро-2024

Жорж Мікаутадзе (Грузія) – 3

Ніклас Фюллкруг (Німеччина) – 2

Коді Гакпо (Нідерланди) – 2

Разван Марін (Румунія) – 2

Джамал Мусіала (Німеччина) – 2

Іван Шранц (Словаччина) – 2

Зазначимо, що збірна України на Євро-2024 забила два голи у матчі зі Словаччиною (2:1). Авторами результативних ударів стали Микола Шапаренко та Роман Яремчук.

Що відомо про Жоржа Мікаутадзе

Мікаутадзе народився 31 жовтня 2000 року у французькому Ліоні. Він вихованець академії Ліона. У 2017 році приєднався до французького Меца. За дорослу команду дебютував у грудні 2019 року.

Певний час виступав на правах оренди за бельгійський Серен, який представляв другий дивізіон. Влітку 2023 року Аякс за 16 мільйонів євро придбав Мікаутадзе. Однак там він не зміг пробитися в основу та повернувся на правах оренди в Мец.

Мікаутадзе ставав найкращим бомбардиром другого дивізіону Бельгії сезон-2020/21 (19 голів) та французької Ліги 2 сезон-2022/23 (23 голи).

За збірну Грузії Жорж дебютував у березні 2021 року. З того часу зіграв за "хрестоносців" 28 матчів та забив 13 голів.