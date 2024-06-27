После завершения первого этапа турнира искусственный интеллект назвал главных претендентов на выигрыш Евро-2024. Сейчас больше всего шансов на победу он отдает финалисту прошлого континентального первенства – Англии.

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Шансы сборных на чемпионство

Из-за довольно благоприятной турнирной сетки триумф команды Саутгейта оценивается с вероятностью 20,37%. В тройку фаворитов также вошли сборные Испании и Германии, которые могут встретиться между собой уже в четвертьфинале, их шансы на чемпионство – 16,45% и 14,45% соответственно.

Более 10 процентов на вероятность завоевания золотых медалей также имеют финалисты Евро-2016 – Франция и Португалия, которые являются потенциальными соперниками в 1/4 финала. Шансы на чемпионство Мбаппе и компании оцениваются в 13,18%, а португальцев – 12,72%.

Отметим, что искусственный интеллект высчитал достаточно маленький процент вероятности защиты титула действующего чемпиона Европы. Шансы Италии на победу в турнире – 4,16%.

Меньше всего же суперкомпьютер верит в триумф сборной Грузии, которая влюбила в себя нейтральных болельщиков и сенсационно вышла в плей-офф после яркой победы над Португалией (2:0). Шанс Сакартвело победить на Евро-2024 оценивается в 0,10%.



ИИ оценил шансы сборных на победу в Евро-2024 / Скриншот с Opta Analyst

Справка. Плей-офф чемпионата Европы начнется 29 июня. Первыми в 1/8 финала сыграют Швейцария и Италия, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Напомним, что сборная Украины сыграла вничью в последнем туре Евро-2024 с Бельгией (0:0) и покинула турнир. "Сине-желтые" набрали 4 очка, как и победитель группы, однако все решил отрицательный баланс забитых и пропущенных голов.