Евро-2024 в Германии: список участников, состав групп и полный календарь матчей
Евро-2024 станет третьим чемпионатом Европы, в котором примут участие 24 команды. Вашему вниманию - расположение сборных по группам и их расписание игр в финальной части чемпионата Европы.
В отборе на Евро-2024 завершились все матчи плей-офф. Благодаря этому определились все 24 сборные, которые летом примут участие в чемпионате Европы-2024 в Германии, пишет 24 канал.
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Состав групп
Будет среди них и Украина, которая в финале стыковых игр одолела Исландию. Для "сине-желтых" это будет четвертое подряд участие на Евро. В общем сформировались шесть групп на турнире, их состав следующий:
- ГРУППА А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
- ГРУППА В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
- ГРУППА С: Словения, Дания, Сербия, Англия.
- ГРУППА D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.
- ГРУППА Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.
- ГРУППА F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Стартовый матч турнира пройдет 14 июня в Мюнхене, где Германия будет противостоять Шотландии. Украина свои матчи группы проведет 17, 21 и 26 июня. Вашему вниманию – полный календарь матчей Евро-2024.
ГРУППОВАЯ СТАДИЯ
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|ГОРОД
|14 июня
|22:00
|А
|Германия – Шотландия
|Мюнхен
|15 июня
|16:00
|А
|Венгрия – Швейцария
|Кельн
|15 июня
|19:00
|В
|Испания – Хорватия
|Берлин
|15 июня
|22:00
|В
|Италия – Албания
|Дортмунд
|16 июня
|16:00
|D
|Польша – Нидерланды
|Гамбург
|16 июня
|19:00
|С
|Словения – Дания
|Штутгарт
|16 июня
|22:00
|С
|Сербия – Англия
|Гельзенкирхен
|17 июня
|16:00
|Е
|Румыния – Украина
|Мюнхен
|17 июня
|19:00
|Е
|Бельгия – Словакия
|Франкфурт
|17 июня
|22:00
|D
|Австрия – Франция
|Дюссельдорф
|18 июня
|19:00
|F
|Турция – Грузия
|Дортмунд
|18 июня
|22:00
|F
|Португалия – Чехия
|Лейпциг
|19 июня
|16:00
|В
|Хорватия – Албания
|Гамбург
|19 июня
|19:00
|А
|Германия – Венгрия
|Штутгарт
|19 июня
|22:00
|А
|Шотландия – Швейцария
|Кельн
|20 июня
|16:00
|С
|Словения – Сербия
|Мюнхен
|20 июня
|19:00
|С
|Дания – Англия
|Франкфурт
|20 июня
|22:00
|В
|Испания – Италия
|Гельзенкирхен
|21 июня
|16:00
|Е
|Словакия – Украина
|Дюссельдорф
|21 июня
|19:00
|D
|Польша – Австрия
|Берлин
|21 июня
|22:00
|D
|Нидерланды – Франция
|Лейпциг
|22 июня
|16:00
|F
|Грузия – Чехия
|Гамбург
|22 июня
|19:00
|F
|Турция – Португалия
|Дортмунд
|22 июня
|22:00
|Е
|Бельгия – Румыния
|Кельн
|23 июня
|22:00
|А
|Швейцария – Германия
|Франкфурт
|23 июня
|22:00
|А
|Шотландия – Венгрия
|Штутгарт
|24 июня
|22:00
|В
|Албания – Испания
|Дюссельдорф
|24 июня
|22:00
|В
|Хорватия – Италия
|Лейпциг
|25 июня
|19:00
|D
|Нидерланды – Австрия
|Берлин
|25 июня
|19:00
|D
|Франция – Польша
|Дортмунд
|25 июня
|22:00
|С
|Англия – Словения
|Кельн
|25 июня
|22:00
|С
|Дания – Сербия
|Мюнхен
|26 июня
|19:00
|Е
|Словакия – Румыния
|Франкфурт
|26 июня
|19:00
|Е
|Украина – Бельгия
|Штутгарт
|26 июня
|22:00
|F
|Грузия – Португалия
|Гельзенкирхен
|26 июня
|22:00
|F
|Чехия – Турция
|Гамбург
1/8 ФИНАЛА
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|№
|МАТЧ
|ГОРОД
|29 июня
|19:00
|37
|2 А – 2 В
|Берлин
|29 июня
|22:00
|38
|1 А – 2 С
|Дортмунд
|30 июня
|19:00
|39
|1 С – 3 D/E/F
|Гельзенкирхен
|30 июня
|22:00
|40
|1 B – 3 A/D/E/F
|Кельн
|1 июля
|19:00
|41
|2 D – 2 E
|Дюссельдорф
|1 июля
|22:00
|42
|1 F – 3 A/B/C
|Франкфурт
|2 июля
|19:00
|43
|1 E – 3 A/B/C/D
|Мюнхен
|2 июля
|22:00
|44
|1 D – 2 F
|Лейпциг
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1/4 ФИНАЛА
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|№
|МАТЧ
|ГОРОД
|5 июля
|19:00
|45
|Матч 40 – Матч 38
|Штутгарт
|5 июля
|22:00
|46
|Матч 42 – Матч 41
|Гамбург
|6 июля
|19:00
|47
|Матч 39 – Матч 37
|Дюссельдорф
|6 июля
|22:00
|48
|Матч 43 – Матч 44
|Берлин
1/2 ФИНАЛА
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|№
|МАТЧ
|ГОРОД
|9 июля
|22:00
|49
|Матч 45– Матч 46
|Мюнхен
|10 июля
|22:00
|50
|Матч 48 – Матч 47
|Дортмунд
Финал состоится 14 июля в Берлине на арене "Олимпиаштадион". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в 2021 году в финале одолела по пенальти Англию.