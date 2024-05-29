Первая группа игроков сборной Украины отправилась в Германию. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
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Кто из украинцев отправился в Германию
В среду, 29 мая, футболисты сборной Украины поездом выехали из Киева в польский Перемышль. Оттуда они вылетят в немецкий Нюрнберг, где 30 мая начнется тренировочный сбор перед Евро-2024.
В составе небольшой делегации девять игроков: Георгий Судаков, Владимир Бражко, Александр Тымчик, Валерий Бондарь, Александр Сваток, Александр Зубков, Александр Зинченко, Ефим Конопля и Николай Матвиенко.
На данный момент Сергей Ребров объявил предварительную заявку из 26 футболистов. С окончательным списком наставник определится 7 июня.
Сборная Украины отправилась в Германию / фото УАФ
С кем сыграют "сине-желтые"
- Уже 3 июня подопечные Сергея Реброва сыграют первый товарищеский матч. Соперниками украинцев будут хозяева ЧЕ сборная Германии.
- Во втором спарринге, который запланирован на 7 июня, "сине-желтые" сыграют с Польшей в Варшаве. Генеральной репетицией перед стартом Евро станет встреча в Кишиневе с Молдовой.
- Напомним, что соперниками сборной Украины по группе Е будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.