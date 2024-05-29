Первая группа игроков сборной Украины отправилась в Германию. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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Кто из украинцев отправился в Германию

В среду, 29 мая, футболисты сборной Украины поездом выехали из Киева в польский Перемышль. Оттуда они вылетят в немецкий Нюрнберг, где 30 мая начнется тренировочный сбор перед Евро-2024.

В составе небольшой делегации девять игроков: Георгий Судаков, Владимир Бражко, Александр Тымчик, Валерий Бондарь, Александр Сваток, Александр Зубков, Александр Зинченко, Ефим Конопля и Николай Матвиенко.

На данный момент Сергей Ребров объявил предварительную заявку из 26 футболистов. С окончательным списком наставник определится 7 июня.

Сборная Украины отправилась в Германию / фото УАФ

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