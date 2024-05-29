Перша група гравців збірної України вирушила до Німеччини. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
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Хто з українців вирушив до Німеччини
У середу, 29 травня, футболісти збірної України потягом виїхали з Києва до польського Перемишля. Звідти вони вилетять до німецького Нюрнберга, де 30 травня розпочнеться тренувальний збір перед Євро-2024.
У складі невеликої делегації дев'ять гравців: Георгій Судаков, Володимир Бражко, Олександр Тимчик, Валерій Бондар, Олександр Сваток, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Юхим Конопля та Микола Матвієнко.
Наразі Сергій Ребров оголосив попередню заявку з 26 футболістів. З остаточним списком наставник визначиться 7 червня.
Збірна України вирушила до Німеччини / фото УАФ
З ким зіграють "синьо-жовті"
- Вже 3 червня підопічні Сергія Реброва зіграють перший товариський матч. Суперниками українців будуть господарі ЧЄ збірна Німеччини.
- У другому спарингу, який заплановавий на 7 червня, "синьо-жовті" зіграють з Польщею у Варшаві. Генеральною репетицією перед стартом Євро стане зустріч у Кишиневі з Молдовою.
- Нагадаємо, що суперниками збірної України по групі Е будуть команди Румунії, Словаччини та Бельгії.