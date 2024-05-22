Национальная сборная Украины по футболу заключительный этап подготовки к финальной части чемпионата Европы 2024 года начнет 30 мая в немецком городке Герцогенаурах. Он известен тем, что там находится штаб-квартира прославленной фирмы по производству спортинвенаря Adidas.

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Сборная Украины проведет сбор в городке Герцогенаурах

В Герцогенаурах одна группа подопечных Сергея Реброва прибудет из Украины транзитом через Польшу, другие игроки – из разных стран Европы, где выступают в тамошних чемпионатах.

Герцогенаурах находится в 26 километрах от Нюрнберга, где 3 июня национальная сборная Украины проведет первый из трех запланированных контрольных матчей – с немцами.

Важно. В расположение украинской сборной должны прибыть все футболисты, включенные Сергеем Ребровым в основной список. Что же до тех игроков, которые из-за травм в последнее время не были задействованы в своих клубах, то они будут проходить восстановление под опекой медперсонала сборной.

На групповом этапе Евро-2024 в Германии соперниками украинцев будут сборные Румынии, Словакии и Бельгии. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня до 14 июля 2024 года в 10 городах Германии.